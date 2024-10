La société civile tunisienne appelle à une marche de soutien aux peuples palestinien et libanais lundi 7 octobre

Le comité national de soutien à la résistance Palestinienne, la coordination « Action commune pour la Palestine » en Tunisie et le réseau tunisien de lutte contre le système de normalisation ont annoncé l’organisation d’une marche à Tunis, lundi 7 octobre, en commémoration du premier anniversaire de « Toufan al Aqsa ».

Dans une déclaration commune, les organisateurs de la manifestation ont renouvelé leur adhésion inconditionnelle au mouvement de lutte contre l’entité sioniste et toutes les forces qui le soutiennent à l’intérieur et à l’extérieur, appelant tous les Tunisiens à continuer d’apporter leur soutien aux peuples palestinien et libanais.

Les composantes de la société civile ont appelé tous les citoyens, structures professionnelles, syndicales, partisanes et civiles à participer à la marche soulignant que d’autres manifestations seront organisées parallèlement dans plusieurs villes tunisiennes pour faire pression dans le but de mettre fin à la guerre menée contre les peuples palestiniens et libanais et de criminaliser la normalisation avec l’entité sioniste.