Le Hezbollah frappe le nord d’Israël avec un missile balistique « Noor » : une première historique

Le Hezbollah a annoncé aujourd’hui avoir lancé un missile balistique « Noor » vers le nord d’Israël, marquant une première dans ses attaques contre ce pays. Ce missile, d’origine iranienne et dérivé des modèles chinois C801 et C802, a été utilisé pour cibler la colonie de Kafr Giladi. Le missile « Noor », d’une portée de 40 à 170 km, est conçu principalement pour frapper des cibles navales et côtières. L’attaque survient dans un contexte de tensions croissantes, alors que le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a affirmé que le groupe est prêt à faire face à toute incursion terrestre israélienne et a promis de poursuivre la lutte contre Israël tout en soutenant Gaza. Cette escalade des hostilités s’inscrit dans un cadre stratégique plus large, où le Hezbollah renforce ses capacités militaires et se prépare à une confrontation prolongée.