Liban : Hezbollah confirme la mort de Nasrallah,lors d’une frappe en banlieue de Beyrouth

Le Hezbollah libanais a confirmé samedi, dans un communiqué, que son chef, Hassan Nasrallah, est tombé en martyr.

Le mouvement chiite libanais, soutenu par l’Iran, a ajouté qu’il poursuivrait sa bataille contre l’entité sioniste “en soutien à Gaza et à la Palestine, et pour la défense du Liban et de son peuple inébranlable et honorable”.

Le mouvement palestinien Hamas a déclaré dans un communiqué déplorer l’assassinat du chef du Hezbollah.

Avant ces annonces, l’armée sioniste avait rapporté en matinée avoir tué Hassan Nasrallah lors d’une frappe aérienne survenue vendredi sur le quartier général du mouvement libanais dans la banlieue sud de Beyrouth.

La chaîne de télévision Al Manar du Hezbollah a commencé à diffuser des versets du Coran après l’annonce de la mort en martyr de Hassan Nasrallah.