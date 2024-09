La fédération générale des industries alimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé d’annuler la grève des employés des grandes surfaces commerciales, initialement prévue samedi 28 septembre, a annoncé le ministère des affaires sociales.

Cette décision d’annulation intervient après une réunion tenue vendredi par la commission centrale de réconciliation, sous la présidence du ministre des affaires sociales Issam Lahmar et en présence des représentants des propriétaires des grandes surface commerciales, de la chambre syndicale des grandes, moyennes et petites surfaces commerciales et des représentants du ministère des affaires sociales et de l’UGTT.

Au cours de cette réunion, les parties ont convenu d’adopter l’accord sectoriel commun qui concerne les grandes, moyennes et petites surfaces commerciales “en vue d’organiser les relations professionnelle, en cas d’inexistence d’autres dispositions régissant le secteur d’activités des grandes, moyennes et petites surfaces commerciales”, tel qu’énoncé dans l’article premier de l’accord précité et de parachever les procédures de son entrée en vigueur.

A noter que le projet d’accord sectoriel comprend les augmentations et les primes au profit des employés des grandes, moyennes et petites surfaces commerciales y compris les bons de restauration et les primes de la rentrée scolaire.