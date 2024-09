Décès de Maggie Smith : l’inoubliable professeure de “Harry Potter” et comtesse douairière de “Downton Abbey”

L’actrice britannique de renom, Maggie Smith, est décédée à l’âge de 89 ans, selon un communiqué de sa famille. Connue pour ses rôles emblématiques, notamment celui de la professeure Minerva McGonagall dans les films “Harry Potter” et celui de la comtesse douairière Violet Crawley dans la série “Downton Abbey”, Maggie Smith a marqué l’histoire du cinéma et du théâtre britanniques. Au cours de sa carrière prolifique, elle a remporté deux Oscars et huit BAFTA, consolidant ainsi sa place parmi les légendes du grand écran. Sa famille a déclaré qu’elle s’est éteinte paisiblement à l’hôpital, entourée de ses proches. Ses fils, Toby Stephens et Chris Larkin, ont exprimé leur immense tristesse, la décrivant comme une mère et une grand-mère exceptionnelle.