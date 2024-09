Mondher Zenaidi : avis de recherche pour crimes terroristes

Le 25 septembre 2025, Hanen Gaddes, porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et substitut du procureur, a annoncé que le ministère public a donné son feu vert à l’unité nationale spécialisée dans les enquêtes sur les crimes terroristes pour émettre un avis de recherche à l’encontre de Mondher Zenaidi. Celui-ci est accusé, suite à la diffusion de vidéos sur sa page Facebook, d’avoir constitué une organisation terroriste, d’inciter à y adhérer, et de comploter contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État. Les charges retenues contre lui incluent également des tentatives d’attentat visant à modifier la forme du gouvernement, à inciter la population à s’opposer les uns aux autres et à provoquer le chaos en Tunisie. Selon Gaddes, les messages véhiculés par Zenaidi à travers ses vidéos encouragent la rébellion contre le régime, ses institutions et son président, créant ainsi un climat de confusion et de terreur au sein de la population.