Accord salarial pour les employés des agences de voyage et du tourisme pour 2024 et 2025

Un accord a été conclu, au cours d’une séance de travail tenue mardi entre les représentants de la fédération tunisienne des agences de voyage et du tourisme (FTAV) et la fédération des industries agroalimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat, concernant l’augmentation des salaires et des primes des employés travaillant dans le secteur des agences de voyage et du tourisme au titre des années 2024 et 2025.

Selon le procès verbal de la réunion, les deux parties ont convenu de l’augmentation des salaires de base et des primes de présence et du transport de 8 pc au titre l’année 2024 et de 8,5 pc au titre de l’année 2025.

A noter que l’augmentation des salaires et des primes au titre de l’année 2024 sera appliquée avec effet rétroactif à compter du 1er mai 2024 sur la grille des salaires de la convention sectorielle des agences de voyage et du tourisme pour l’année 2023, alors que celle de l’année 2025 sera appliquée avec effet rétroactif à partir du 1er mai 2025 sur la grille des salaires de la convention sectorielle de l’année 2024.