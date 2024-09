Perturbations météorologiques : Le ministère de l’Agriculture appelle les citoyens et les agriculteurs à la vigilance

En prévision des perturbations météorologiques annoncées par l’INM pour ce lundi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les citoyens et les agriculteurs à faire preuve de vigilance, à prendre les précautions nécessaires et à ne pas se rapprocher des ouvrages hydrauliques dont les barrages, les lacs collinaires et les oueds.

Le département de l’Agriculture a également mis en garde les marins-pêcheurs contre les risques de partir en mer, jusqu’à la stabilisation des conditions météorologiques.

Le temps sera pluvieux dans la plupart des régions ce lundi. Il sera parfois orageux et favorable à la chute de pluies abondantes particulièrement dans les gouvernorats de Zaghouan, de Kairouan, de Sousse, de Monastir, de Mahdia et localement les gouvernorats de Sidi Bouzid et Sfax.

Les quantités de pluies varieront entre 30 et 50 mm et atteindront 80 mm, avec des chutes de grêle dans des endroits isolés. Les vents souffleront fort avec une vitesse dépassant 90 km/h.