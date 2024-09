Tunisie – Météo : Cellules orageuses accompagnées de pluies dans ces régions (bulletin spécial)

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sur le nord et le centre-est et localement sur le sud feront leur apparition en fin de nuit ce dimanche et demain, lundi 23 septembre, a annoncé l’institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin spécial.

Les précipitations seront parfois abondantes, notamment, sur le sud du gouvernorat de Nabeul et sur les gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia où les plus importantes quantités varieront entre 20 et 40 mm.

Ces pluies vont englober, lundi après-midi, le reste des régions du centre avec des chutes de grêle localement. Des vents forts vont souffler à une vitesse dépassant 80 KM/h, lors de l’apparition de nuages orageux.