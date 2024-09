Tunisair recrute : 360 postes disponibles dans les aéroport

La compagnie Tunisair Services a annoncé l’ouverture d’un concours externe pour recruter 360 agents, dont 310 postes d’agents de services unifiés pour travailler dans les aéroports. Les postes disponibles incluent 226 agents au port de Tunis-Carthage, 72 à l’aéroport de Djerba-Zarzis et 12 à l’aéroport de Sfax-Thyna. Les candidats doivent avoir au moins le niveau de la neuvième année fondamentale, être âgés d’au moins 18 ans et posséder une expérience dans le traitement des bagages dans le secteur du transport aérien. Les dossiers de candidature, comprenant une demande en ligne, une copie de la carte d’identité nationale, une preuve de niveau éducatif et des documents justifiant l’expérience, doivent être déposés aux bureaux désignés entre le 21 et le 24 septembre 2024. Toute demande incomplète ou soumise après la date limite sera rejetée.