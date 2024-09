Forte pluie à Nabeul : les régions du nord et du centre-est touchées cette nuit

Des orages accompagnés de pluies localement intenses se sont abattus sur la région de Nabeul, atteignant des cumuls de 26 mm à Kélibia, 47 mm à Dar Allouch, et 59 mm à Azmour jusqu’à 15h cet après-midi, selon les déclarations de Sobhi Ben Ahmed de l’Institut National de la Météorologie à Mosaïque FM. L’institut prévoit que ces averses orageuses s’étendront dans la nuit du dimanche et la journée de lundi aux régions du nord et du centre-est, avec des pluies parfois abondantes dans le Sahel et le Cap Bon, ainsi que des chutes de grêle dans les régions du centre en après-midi.