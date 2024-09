Le vice président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) électorale Mohamed Naoufel Frikha a souligné que la participation aux séances d’expression directe nécessite la présence du candidat en personne.

Joint samedi par la TAP, il a précisé que cette mesure est conforme aux textes de loi en vigueur.

Ces précisions interviennent sur fond de la déclaration publiée par le bureau de campagne du candidat à l’élection présidentielle Ayachi Zammel suite au refus de la télévision tunisienne d’enregistrer le message libre du candidat par l’intermédiaire de son représentant.

Dans sa déclaration, le bureau de campagne de Ayachi Zammel insiste sur le droit du candidat de mener sa campagne dans les meilleures conditions et d’entrer en contact avec les électeurs en Tunisie et à l’étranger, à travers les émissions TV et les débats électoraux.

La décision fixant les règles et conditions devant être respectées par les médias lors de la couverture de la campagne pour l’élection présidentielle du 6 octobre 2024 garantit l’égalité entre candidats. Un principe selon lequel le temps de parole et d’antenne doit être égal pour tous les candidats.

Selon le même texte, l’instance électorale organise des débats entre les candidats en coordination avec les médias publics. Il est possible pour les moyens d’information audiovisuels privés de transmettre ces débats après coordination avec l’ISIE et les établissements de la télévision et de la radio tunisiennes.