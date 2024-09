Arbi Snaâgria célèbre le mariage de sa fille entouré d’artistes et de personnalités médiatiques

L’animateur et chroniqueur sportif Arbi Snaâgria a récemment célébré le mariage de sa fille lors d’une cérémonie marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde artistique et médiatique. L’événement, empreint de joie et de convivialité, a réuni plusieurs artistes renommés ainsi que des figures emblématiques des médias, témoignant de l’estime et de la popularité dont jouit Arbi Snaâgria dans ces milieux. La célébration s’est déroulée dans une ambiance festive, reflétant le bonheur de la famille Snaâgria en cette occasion spéciale.