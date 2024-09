Tunisie : Réunion entre le ministre des AE et le président de l’ISIE

Les préparatifs pour l’organisation de l’élection présidentielle à l’étranger les 4, 5 et 6 octobre prochain, a été au centre d’une réunion, tenue jeudi au siège du ministère des Affaires Étrangères, entre le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, et le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti.

Au cours de cette rencontre, Bouasker et Nafti ont salué la coordination continue entre l’ISIE et le ministère des AE pour tenir les élections dans les meilleures conditions et leur assurer tous les facteurs de réussite, de manière à permettre aux Tunisiens où qu’ils se trouvent d’exercer leur droit de vote librement et de manière responsable, lit-on dans un communiqué publié par l’instance électorale.

Pour rappel, la campagne électorale à l’étranger a démarré le 12 septembre courant et se poursuit pendant 21 jours. La communauté tunisienne établie à l’étranger se rendra les 4, 5 et 6 octobre prochain aux urnes pour élire un président de la République.