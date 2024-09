Prévisions pour ce soir : nuages localisés et températures entre 20 et 24 degrés

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, la soirée de ce vendredi sera marquée par l’apparition de quelques nuages dans la plupart des régions, avec des formations nuageuses plus denses localement dans le nord et le centre du pays. Le vent soufflera du secteur est, faible à modéré, avec des vitesses variant entre 15 et 30 km/h. La mer sera généralement peu agitée. Les températures nocturnes varieront entre 20 et 24 degrés, avec des valeurs autour de 16 degrés dans les hauteurs de l’ouest, sauf dans l’extrême sud où elles atteindront 28 degrés.