Nabeul en alerte : la protection civile se mobilise face aux fortes pluies annoncées

La commission régionale de gestion des catastrophes de Nabeul, présidée par le colonel Murad Al-Mashri, directeur régional de la protection civile, a appelé à la vigilance face aux changements météorologiques annoncés. Selon les prévisions de l’Institut national de météorologie, de fortes précipitations sont attendues dans la région du Cap Bon. La commission, en session continue depuis ce matin, a mobilisé l’ensemble de ses ressources humaines et logistiques, en collaboration avec les différentes administrations locales. Elle a également demandé aux comités locaux de rester en état d’alerte jusqu’à demain matin. Les citoyens, en particulier les usagers de la route, sont invités à réduire leur vitesse et à éviter les zones à risque, notamment près des oueds et des zones inondables. Le temps s’annonce couvert, et des pluies sont prévues dans la soirée.