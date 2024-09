Le retour du comédien Ahmed Landolssi au travail après une crise de santé est une excellente nouvelle pour ses fans et le monde du cinéma. Il participera à la réalisation de deux films : Stone, dirigé par Karim Belhrouma, et Soldat, un projet franco-tunisien réalisé par Aymen Cherif. En outre, il est en préparation de plusieurs autres projets passionnants. Ce retour est très attendu et nous lui souhaitons une pleine santé et une belle réussite dans ses futures œuvres.