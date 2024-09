Inondations et grêle dévastent les cultures de tomates à Sidi Bouzid

Des pluies abondantes ont récemment frappé la région de Sidi Bouzid, provoquant d’importants dégâts. Sufian Ghanmi, un agriculteur de la délégation de Rkib, a indiqué à Mosaique FM que plusieurs zones, notamment “Henchir el Khadem”, ont été touchées par de fortes pluies accompagnées de vents violents et de grêle. Ces conditions météorologiques ont causé des dommages considérables aux serres et entraîné l’inondation de vastes étendues de cultures de tomates. De plus, d’autres régions de la délégation de Hichiriya ont également subi de fortes pluies et des chutes de grêle importantes, endommageant les oliviers.