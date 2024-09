Imen Mehrzi : une demande en mariage magique devant la Tour Eiffel

Récemment, la jeune chanteuse Imen Mehrzi a partagé un moment magique sur Instagram : une vidéo touchante montrant la demande en mariage de son fiancé. Ce dernier a choisi un cadre romantique et emblématique pour faire sa demande : devant la majestueuse Tour Eiffel à Paris. Ce lieu emblématique a ajouté une touche féerique à cette demande, rendant l’instant encore plus mémorable. La vidéo capture l’émotion pure et l’émerveillement d’Imen Mehrzi, offrant à ses abonnés un aperçu d’un moment personnel et précieux.