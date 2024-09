Météo de ce soir : ciel nuageux et températures variant de 14 à 27 degrés

Pour cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux à parfois très couvert le long des côtes du nord et du centre, avec des averses locales et des orages possibles. Les températures nocturnes varieront généralement entre 18 et 22 degrés Celsius, atteignant 14 degrés dans les régions montagneuses et jusqu’à 27 degrés dans le sud extrême. Le vent soufflera du secteur nord, faible à modéré, avec des vitesses allant de 15 à 30 km/h. La mer sera agitée au nord et légèrement perturbée sur les autres côtes.