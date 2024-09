L’école primaire et le lycée Ennour à Bir Kassaa ont accueilli plus de 150 élèves non voyants

Dans une ambiance conviviale, plus de 150 élèves non voyants ont été accueillis, lundi, au premier jour de la rentrée scolaire, à l’école primaire et au lycée Ennour à Bir Kassaa (gouvernorat de Ben Arous)

La rentrée scolaire au lycée Ennour des élèves non voyants, a été marquée par le lancement d’une deuxième classe de la section “technologies de l’informatique”, qui constitue une première étape vers la création d’un nouveau baccalauréat, mise à part la section lettres au sein de cet établissement scolaire, a indiqué le commissaire régional de l’éducation à Ben Arous Faicel Meftah, dans une déclaration à la TAP.

Selon Meftah, la section technologies de l’informatique comprend trois élèves en attendant qu’un autre groupe d’élèves regagne cette nouvelle classe, rappelant que le ministère de tutelle avait introduit cette filière depuis le mois d’avril dernier et formé des enseignants spécialistes en Braille.

Il a précisé que la rentrée scolaire s’est déroulée dans les meilleures conditions, la qualifiant “d’excellente” tant au niveau de la préparation du programme scolaire ou l’aménagement des foyers pour les garçons et les filles, la cantine scolaire et autres services scolaires.

“A l’école primaire Ennour des élèves non voyants, le personnel éducatif fait face à quelques difficultés liées au bon déroulement des cours, malgré les moyens fournis par le ministère et le commissariat régional de l’éducation”, a déclaré à la TAP, le directeur de cette école Kilani Ben Hamouda.

Et d’ajouter: ” Contraints de quitter le foyer scolaire chaque samedi à midi pour revenir lundi matin, les élèves non voyants sont confrontés aux difficultés du transport public, surtout que la plupart d’entre eux habitent loin de l’école”.

Le directeur de l’école Ennour a signalé que certains élèves ont, pour cette raison, interrompu leur scolarité notamment dans les gouvernorats de Manouba, de Jendouba et de Sidi Bouzid.

En réponse à ce sujet, le ministre de l’éducation Noureddine Nouri, qui a effectué une visite non annoncée à ce lycée, a déclaré avoir donné ses instructions pour faire bénéficier les élèves non voyants de l’école Ennour, du logement scolaire durant toute la semaine et ce, à partir de samedi prochain, après l’aménagement de la cantine.