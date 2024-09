Hyundai Tunisie récompensée pour sa performance exceptionnelle avec le label « Meilleure Progression des Ventes » à l’échelle régionale

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie est ravie d’annoncer qu’elle a été honorée du prestigieux label « Meilleure Progression des Ventes » lors de la conférence régionale qui s’est tenue les 3 et 4 septembre 2024 à Marrakech, Maroc. Ce prix prestigieux souligne la performance exceptionnelle de Hyundai Tunis dans l’augmentation de ses ventes au niveau régional.

Le label « Meilleure Progression des Ventes » est attribué aux entités qui ont démontré une croissance et une performance remarquables durant les dernières années.

Pour Hyundai, cette reconnaissance est le reflet d’une stratégie commerciale réussie et d’une performance de vente exceptionnelle. En effet, Hyundai Tunisie s’est distinguée par une progression notable des ventes, surpassant les performances de la marque à l’échelle régionale. Cette réussite témoigne de l’efficacité des initiatives mises en place et de la forte demande pour les véhicules Hyundai en Tunisie.

Hyundai a réussi à conserver sa position de leader des ventes en Tunisie durant les huit premiers mois de 2024. Ce succès est soutenu par un réseau de 19 agences réparties sur l’ensemble du territoire tunisien, garantissant une couverture complète et un service de proximité aux clients à travers le pays.

Outre cette nouvelle distinction, Hyundai Tunisie continue de se démarquer dans d’autres domaines clés. Alpha Hyundai a été élu Meilleur Service Clients pour la troisième année consécutive, reflétant l’engagement constant de la marque à offrir une expérience client exceptionnelle.

De plus, Hyundai a obtenu le label « la société qui respecte les droits du consommateur » pour la deuxième année consécutive, attestant de son intégrité et de son respect des normes éthiques dans ses pratiques commerciales. Enfin, la marque offre une garantie de 5 ans sur ses véhicules, soulignant la qualité et la durabilité de ses produits.

À cela s’ajoutent des prix prestigieux comme « le Best Marketing Award » et le label « Best PR », des reconnaissances qui témoignent de la maîtrise et de l’innovation de Hyundai Tunisie dans la gestion de ses stratégies marketing et relations publiques.

Ces récompenses et reconnaissances poussent la marque à exceller davantage, à innover et à renforcer son engagement envers l’excellence pour offrir à ses clients des produits et services toujours plus performants.

Hyundai Tunisie est déterminée que jamais à poursuivre sur cette lancée et à consolider sa position de leader sur le marché tunisien.