Ben Arous : deux jeunes arrêtés pour le meurtre brutal d’un élève

Un juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné la détention de deux jeunes, soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre d’un élève après l’avoir violemment agressé à la tête et à l’abdomen, selon une source bien informée citée par Mosaique FM. L’incident s’est produit aux abords d’un lycée de la région. Un différend aurait éclaté entre la victime, un élève né en 2006, et deux jeunes non scolarisés, dont l’un avait des antécédents judiciaires. La victime a été frappée avec brutalité, subissant des blessures graves à la tête et à l’abdomen, ce qui a provoqué la fracture d’une côte près de l’estomac, menant à son décès. Les caméras de surveillance ont permis d’identifier les agresseurs, qui ont été arrêtés dans la journée. Le juge d’instruction a ordonné leur maintien en détention pour poursuivre l’enquête et élucider les circonstances de ce crime.