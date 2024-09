Ghofrane Binous célèbre son mariage en toute intimité

Ghofrane Binous, célèbre chroniqueuse connue pour son franc-parler et son engagement, a partagé sur ses réseaux sociaux des clichés de son mariage, célébré il y a trois mois dans un cadre intime et familial. Dans un long message émouvant, elle s’est confiée sur les raisons de cette cérémonie restreinte, soulignant que les circonstances difficiles l’ont poussée à limiter la célébration à ses proches, notamment ses parents, frères et sœurs.

Dans son statut, Ghofrane évoque avec beaucoup d’émotion l’absence de plusieurs de ses amis, actuellement incarcérés et traversant des épreuves douloureuses. « Mon cœur est avec eux chaque jour et je ne peux imaginer célébrer pleinement cette union tant que nous ne serons pas tous réunis », écrit-elle, témoignant ainsi de sa profonde solidarité envers ceux qui lui sont chers.

Bien que le couple n’ait pas encore célébré ce moment comme ils l’auraient souhaité, Ghofrane exprime sa gratitude envers son mari, qu’elle décrit comme un « pilier » et une source de force et de réconfort. Grâce à son soutien, elle trouve le courage de traverser cette période difficile, en espérant que bientôt, un jour de libération viendra et permettra de fêter cet événement comme il se doit.

Ghofrane conclut son message en partageant son rêve d’une grande fête entourée de ses amis et de ses proches, tout en exprimant sa reconnaissance pour l’amour qu’elle reçoit quotidiennement de son époux. Elle promet que lorsque les circonstances s’amélioreront, ils organiseront une célébration inoubliable.