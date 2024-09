Variole du singe : l’OMS valide un vaccin pour adultes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, ce vendredi 13 septembre 2024, qu’elle a accordé la première autorisation pour l’utilisation d’un vaccin contre la variole du singe, baptisé “MVA-BN”. Ce vaccin, destiné aux adultes, représente une avancée significative dans la lutte contre la propagation de la maladie en Afrique et au-delà. Produit par l’entreprise Bavarian Nordic, ce vaccin pourra désormais être acheté par des organisations telles que l’Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI) et l’UNICEF, bien que les stocks soient limités à cause d’une seule usine de production. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné l’importance de cette autorisation dans la lutte actuelle contre l’épidémie et a appelé à une augmentation rapide des achats et des dons afin de distribuer le vaccin dans les zones les plus touchées. Ce vaccin est administré en deux doses aux personnes âgées de 18 ans et plus, et peut être utilisé, dans certains contextes épidémiques, chez les enfants et les adolescents lorsque les bénéfices l’emportent sur les risques potentiels.