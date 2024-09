La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) relevant du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a indiqué que près de 61 645 chiens et chats ont été vaccinés, dans le cadre de la campagne nationale de lute contre la rage.

Intervenant, mercredi, lors dune conférence de presse périodique du ministère de l’Agriculture, le vétérinaire à la Direction générale des services vétérinaires Heni Haj Omar a indiqué, que la Tunisie a enregistré 277 foyers cette année.

La Tunisie connaît une situation épidémiologique critique chez les animaux, outre l’enregistrement d’une infection en milieu urbain et rural et l’infestation d’un certain nombre d’espèces animales et d’animaux sauvages.

La campagne nationale de lutte contre la rage a été exceptionnellement lancée le 1er septembre 2024, à la suite de plusieurs décisions et communiqués en commun, telle que la décision du Conseil ministériel publiée le 18 août 2024. Jusqu’à présent, les services vétérinaires ont vacciné environ 48 000 chiens et 13 507 chats.