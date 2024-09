4 concours de recrutement ouverts par la douane tunisienne après 11 ans d’interruption

La douane tunisienne a récemment annoncé l’ouverture de quatre concours de recrutement, une première depuis 2013, marquant ainsi la reprise des recrutements après une interruption de 11 ans.

Selon le porte-parole de la douane, le brigadier général Chokri Jebri, ces recrutements visent à renforcer les opérations sur le terrain, notamment dans la lutte contre la contrebande aux frontières et dans la surveillance du commerce et des voyageurs. La douane a également intensifié ses moyens logistiques, avec l’acquisition de nouveaux véhicules, de chiens renifleurs et de motos pour une efficacité accrue sur tout le territoire. Par ailleurs, la douane tunisienne a fait preuve d’une grande efficacité dans la lutte contre le trafic de drogue, comme en témoignent les récentes saisies de grandes quantités de cocaïne et de cannabis, ainsi que des milliers de comprimés de drogues illicites. En 2024, la douane a intercepté plus de 754 000 comprimés de drogue, environ 202 kg de cannabis et près de 32 kg de cocaïne, montrant ainsi son engagement continu dans la lutte contre ce fléau.