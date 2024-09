Tunisie : Les quantités de pluie enregistrées en millimètres durant les dernières 24 heures

Les dernières 24 heures ont été pluvieuses dans de nombreuses régions du pays. Les précipitations ont touché 22 gouvernorats à des degrés variables, d’après le bulletin sur la pluviométrie publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

La pluie était quasi-générale à l’ensemble du gouvernorat de Bizerte où les quantités les plus importantes ont été enregistrées à Ras El Jebel ( 54 mm), El Azib ( 44 mm), Ghar El Meleh ( 32 mm), El Alia ( 26 mm) Joumine ( 20 mm), Sejnane ( 18 mm), Utique ( 18 mm), Menzel Bourguiba, Ghezala et Tinja ( 17 mm), Mater ( 15 mm).

Des quantités importantes de pluies se sont également abattues sur le gouvernorat de Jendouba avec 53 mm à Béni Mtir, 48 mm à Aïn Drahem, 46 mm à Balta-Bou Aouane, 46 mm à Fernana, 44 mm à Tabarka, 38 mm au Barrage Bouhertma, 31 mm au barrage Barbara, 22 mm à Oued Meliz , 15 mm à Ghardimaou et 5 mm à Boussalem et Jendouba.

Idem pour le gouvernorat de Nabeul, dont plusieurs régions ont été arrosées avec 40 mm à Bou Argoub, 38 mm à Nabeul, 37 mm à Dar Chaâbane, 35 mm à Hammamet et Béni Khiar, 34 mm à Grombalia, 19 mm à Béni Khalled, 16 mm à El Haouaria, 15 mm à Dar Allouche, 14 mm à Hammam Ghezaz, 13 mm à Menzel Bouzalfa, 12 mm à Azmour et Kélibia, 11 mm à El Mida et Takelsa, 8 mm à Korba et 6 mm à Menzel Temime.

Les précipitations ont été aussi générales au gouvernorat de Sousse avec 53 mm à Enfidha, 38 mm à Sidi Bouali, 37 mm à Hergla, 28 mm à Chott Meriem, 24 mm à Sousse Nord, 23 mm à Kondar et Bouficha, 18 mm à Kalâa Soghra, 17 mm à Kalâa Kebira et Hamam Sousse, 15 mm à Akouda, 14 mm à Sidi El Hani et 1 mm à Msaken et Messadine.

De bonnes quantités ont par ailleurs été enregistrés à Béjà où les services de l’INM ont enregistré 45 mm à Nefza, 35 mm à la Station de Béjà, 32 mm au Barrage Kasseb, 26 mm à Amdoune, 14 mm à Goubellat, 10 mm à Thibar, 7 mm à Testour et Teboursouk, 4 mm au Barrage Sidi Salem et Oued Zarga et 2 mm à Medjez el-Bab.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les quantités les plus importantes ont été enregistrées à Zaghouan (32 mm), Barrage Oued Ermal (29 mm), Zriba ( 27 mm), Aïn el Asker (25 mm), Bir Mcherga (22 mm), El Fahs ( 16 mm), Saouaf (15 mm), Jradou (12 mm), En-Nadhour ( 6 mm) et Mogren ( 2 mm).

Les précipitations ont été, plus ou moins, générales mais modestes aux gouvernorats de la Manouba, l’Ariana, Ben Arous, où les services météorologiques ont enregistré 21mm à Mhamdia. Dans les régions de Tunis, Sfax, Kasserine, Kebili, les quantités de pluie enregistrées ont varié entre 1 et 8 mm. A Mahdia, les quantités de pluie enregistrées n’ont pas dépassé 3 mm.

Dans les gouvernorats de Kairouan, Siliana, Monastir, Le Kef, Sidi Bouzid, Tataouine, Gafsa et Tozeur, les quantités de pluie enregistrées ont varié généralement entre 1mm et 21mm, un seuil enregistré à Bargou à Siliana et à Al Alam à Kairouan.