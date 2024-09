Nabeul : Mouvement de protestation devant le siège du Commissariat régional de l’Education

Dans le gouvernorat de Nabeul, des instituteurs et des surveillants au sein d’établissements d’enseignement de base et secondaire ont organisé, lundi, un mouvement de protestation devant le siège du Commissariat régional de l’Education à l’invitation des deux sections administratives de l’Enseignement de base et secondaire, et ce pour revendiquer nombre de demandes professionnelles.

Le secrétaire général de la section de la Fédération d’enseignement de base à Nabeul, Mohamed Abdellatif a indiqué que ce mouvement de protestation s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour défendre le droit syndical, mettre en œuvre les accords conclus avec les parties sociales et préserver les acquis réalisés.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a mis l’accent sur la détérioration du pouvoir d’achat des instituteurs, la poursuite de la politique fragile de l’emploi et la non résolution définitive du dossier des enseignants suppléants.