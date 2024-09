La “Fondation Fidaa” annonce le versement prochain des allocations scolaires et universitaires

La “Fondation Fidaa” a annoncé le versement prochain des allocations destinées aux enfants des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi qu’aux enfants des martyrs et blessés de la révolution, au titre de l’année scolaire et universitaire 2024/2025.

La Fondation invite, dans ce sens, les personnes concernées qui souhaitent bénéficier de ces aides financières à envoyer leurs dossiers à la Fondation, en y joignant les documents demandés et ce, conformément à la liste publiée par la Fondation sur sa page Facebook. Les dossiers peuvent être déposés directement au siège de la Fondation ou envoyés par la poste à partir de ce lundi, précise la Fondation dans un communiqué.

Le montant annuel de ces aides financières varie entre 880 dinars et 3300 dinars et est calculé en fonction du niveau d’enseignement : classe préparatoire, primaire, collège, lycée ou faculté. Ces allocations sont octroyées chaque mois (pendant dix mois), selon la même source.

En novembre 2023, le président de la “Fondation Fidaa”, Ahmed Jaâfer, avait annoncé que la Fondation a attribué des bourses pour environ 400 élèves et étudiants parmi les enfants de martyrs et des blessés de la révolution et des actes terroristes. Il y a lieu de rappeler que les enfants des martyrs et des blessés bénéficient automatiquement d’un logement universitaire.

La Fondation Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés a été créée en vertu d’un décret-loi publié au JORT le 9 avril 2022. Elle a entamé ses activités le 25 juin 2023.