Afek Tounes condamne “le refus de l’ISIE de se conformer aux décisions du TA”

Le Conseil national du parti Afek Tounes a fermement condamné ce qu’il qualifie de « refus de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) de se conformer aux décisions du Tribunal administratif (TA), en tant qu’autorité judiciaire compétente dans les contentieux relatifs à la candidature aux élections présidentielles ».

Dans un communiqué publié, dimanche, le parti a estimé que le non-respect de l’ISIE des décisions du pouvoir judiciaire constitue “un dangereux précédent qui pourrait aboutir à ébranler la confiance des citoyens dans le processus électoral”.

Afek Tounes a encore averti sur le risque que constitue la non conformité de l’Instance aux décisions du TA susceptible de “nuire à sa crédibilité et à son intégrité en plus de contester les résultats et de les délégitimer, sapant les principes républicains et l’Etat de droit”.

L’Instance supérieure indépendante pour les élections a annoncé, lundi 2 septembre, au cours d’un point de presse, la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 6 octobre 2024. Elle comprend Ayachi Zammel, l’actuel président Kaïs Saïed et Zouhair Maghzaoui.

L’Instance a refusé l’intégration à la course électorale des candidats Mondher Zenaïdi, Imed Daïmi et Abdellatif Mekki malgré les jugements rendus, en leur faveur, par la plénière générale juridictionnelle du Tribunal administratif au terme de la phase des recours.

Rappelons que l’ISIE avait annoncé, le 10 août dernier, avoir retenu les dossiers de candidature de Zouhaïr Maghzaoui, de Kaïs Saïed et de Ayachi Zammel.

Lors du point de presse, le président de l’ISIE, Farouk Bouasker a affirmé “l’impossibilité de mettre en oeuvre les décisions récemment annoncées par le Tribunal Administratif”.

Le parti Afek Tounes appelle l’ISIE à respecter les décisions du Tribunal Administratif et à rendre justice aux candidats dont les recours sont acceptés par le TA.

Par ailleurs, le Conseil National du parti a exprimé sa “solidarité avec le candidat Ayachi Zamal” tout en appelant à “sa libération immédiate ainsi que celle du reste des candidats”.