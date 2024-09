Inondations exceptionnelles en Algérie : deux morts et des routes coupées

En Algérie, des inondations “sans précédent” ont provoqué la mort de deux personnes à Tamanrasset, dans le sud du pays. Les pluies torrentielles ont engendré des crues qui ont coupé les routes, tandis que des dizaines de personnes ont été secourues dans plusieurs régions désertiques, dont Béchar, Tindouf, Naâma, Beni Abbas, Tamanrasset et Illizi. La protection civile a confirmé la découverte des corps de deux personnes disparues, emportées par les eaux dans les oueds de Tovdat et de Aïn Amel. Le service météorologique a émis des alertes pour des pluies extrêmement fortes et des orages, affectant particulièrement le sud-ouest et le sud extrême du pays. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des routes coupées et des infrastructures endommagées, comme un pont à Béchar emporté par les crues. Les interventions des équipes de secours ont permis d’évacuer des familles et de protéger les quartiers inondés. Par ailleurs, les pluies récentes ont partiellement comblé les réservoirs des régions touchées, offrant un répit après plusieurs mois de sécheresse sévère.