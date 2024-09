Tunisie – Pluviométrie : Des quantités variables sur plusieurs régions durant les dernières 24 heures

Les précipitations enregistrées au cours des dernières 24 heures ont concerné plusieurs gouvernorats du pays à des quantités variables, d’après le bulletin sur la pluviométrie publié par l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les quantités les plus importantes ont été enregistrées à barrage El Kebir (21 mm), Saouaf (20 mm), Barrage Oued Ermal (15 mm), Aïn el Asker (13 mm), Bir Mcherga (8 mm) et Jradou (8 mm).

A Monastir, plusieurs régions ont été arrosées à l’instar de Zéramdine (32 mm), Jemmal (25 mm), Motamar (25 mm), Sayada-Lamta-Bou Hajar (24 mm), Ksar Hellal ( 24 mm), Sahline (23 mm), Bembla ( 21 mm), Bekalta (21 mm), Béni Hassen ( 21 mm), Ksibet El Médiouni ( 19 mm), Moknine ( 18 mm), Monastir ( 15 mm), Ouerdanine (14 mm) et Teboulba ( 12 mm).

Au Gouvernorat de Mahdia, les précipitations les plus importantes se sont abattues sur les régions d’Ouled Chamekh (18 mm). A Sousse, 32 mm ont été enregistrés à Bouficha, 16 mm à Msaken et 7 mm à Enfidha.

Le gouvernorat de Kairouan a aussi été concerné par les dernières pluies à des quantités variables d’une région à une autre. Les régions de Chebika et de Menzel Mhiri ont connu les quantités les plus importantes avec respectivement 24 et 20 mm, suivies par El Houareb (14 mm), El Ala (13 mm), Sbikha (13 mm), El Hajeb (13 mm), Haffouz (8 mm) et Bou Hajla (8 mm).

A Sidi Bouzid, les services de l’INM ont enregistré 17 mm à Ouled Haffouz, 10 mm à Faidh, 8 mm à Bir El Haffey et 6 mm à Sidi Ali Ben Aoun.

A Béjà, les quantités de pluies les plus importantes ont été de l’ordre de 20 mm à Medjez el-Bab, 10 mm à Thibar, 7 mm au Barrage Kasseb et 6 mm au barrage de Sidi Salem. A Jendouba, les villes de Jendouba et de Bousselem ont été les mieux arrosées avec respectivement 16 et 9 mm.

De bonnes quantités de pluies se sont par ailleurs abattues sur le gouvernorat de Ben Arous, où l’INM a enregistré 28 mm à Mhamdia, 20 mm à Boumhel, 18 mm à Hammam Lif, 17 mm à El Khlidia, 16 mm à Mornag, 14 mm à Radès, 13 mm à Mégrine, 11 mm à Ben Arous et 8 mm à Fouchana.

A Tunis, 11 mm ont été enregistrés à Tunis Carthage et 2 mm à Sidi Bousaïd. Au gouvernorat de l’Ariana 16 mm ont été enregistrés à l’Ariana, 2 mm à Raoued et 2 mm à Chorfech.

Aux gouvernorats de la Manouba et de Nabeul, les quantités ont été modestes avec 14 mm à la ville de Manouba, 7 mm à Borj El Amri, 6 mm à Mornaguia, 4 mm à Jedaida ( La Manouba), 9 mm à Nabeul, 5 mm à El Mida, 4 mm à Soliman et à Beni Khiar ( Gouvernorat de Nabeul).

Des quantités modestes ont été aussi enregistrées à Siliana (6 mm à El Krib et Bouarada, 4 mm à Gaafour et à Kessra) et à Kasserine ( 3 mm à Majel Bel Abbès et à Jedelienne, 2 mm à Thala, Feriana, Foussana et Sbeïtla).

Au Kef, 25 mm ont été enregistrées à l’Oued Mellègue, 11 mm à Neber, 7 mm à Kalaat Senan et Dahmani et 6 mm à Jérissa et Tajerouine.