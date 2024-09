Le vaccin contre le cancer du col de l’utérus (HPV) pour les filles de 12 ans est désormais inscrit dans le calendrier national de vaccination.

Selon un communiqué du ministère de la santé, lors d’une réunion tenue mardi au siège du département sur les préparatifs pour la rentrée, il a été décidé d’élargir le réseau des centres régionaux de médecine scolaire et universitaire en créant un nouveau centre dans le gouvernorat de Médenine, afin d’améliorer la prise en charge des élèves. Le ministère s’engage également, selon le communiqué, à renforcer les capacités des équipes de médecine scolaire et universitaire dans le domaine de la prévention des maladies infectieuses et des urgences sanitaires, et à intégrer le système de veille épidémiologique dans les établissements éducatifs au sein du système d’information du ministère de la santé, SIPAD.

Des ressources financières seront aussi mobilisées pour l’acquisition de moyens de protection individuelle et pour intensifier les campagnes de contrôle en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de prévention de l’obésité chez les enfants. Par ailleurs, le ministère s’est engagé à actualiser les textes juridiques et réglementaires relatifs aux activités sanitaires dans les établissements éducatifs.