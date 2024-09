Tozeur : Activation du statut commercial du poste frontalier de Hezoua

Le poste frontière Hezoua (Gouvernorat de Tozeur) a officiellement acquis, jeudi, un statut commercial, devenant ainsi une croisée de commerce transfrontalier reliant le gouvernorat de Tozeur à l’Algérie et, partant, un portail vers tout le continent africain, a déclaré, le directeur général des douanes, Zouheir Mejri.

Lors de sa supervision d’une cérémonie officielle organisée à l’occasion, en présence du gouverneur de Tozeur et du président directeur général des postes frontaliers terrestres, Mejri a souligné que le nouveau statut du passage de Hezoua, contribuera au développement des échanges commerciaux et pourrait constituer un trait d’union entre la Tunisie et le continent africain, via l’Algérie.

Il a fait savoir que les autorités régionales et l’Office national des postes frontaliers terrestres (ONFPT), ainsi que la douane tunisienne, ont exprimé leur disposition à fournir les facilitations nécessaires à cet effet.

Il a dans ce sens formulé le souhait de voir se conjuguer tous les efforts de la totalité des intervenants, dans l’objectif de contourner les difficultés et faire de ce nouveau statut di poste de Hezoua une expérience commerciale prospère.

De son côté, le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bejaoui, a souligné l’importance majeure du nouveau statut commercial du poste frontière de Hezoua, en ce qui est du développement du volume des échanges commerciaux, d’autant le nombre important des passagers ayant atteint depuis le début de l’année 2024, 1 million 249 mille passagers dans les deux sens.

Il a fait ramarquer que le développement des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Algérie permettra de créer une dynamique de développement dans les zones frontalières de la bande ouest ainsi qu’au niveau du poste frontière en question.