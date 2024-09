Tunisie : Démarrage de l’année universitaire à l’école nationale des sciences de l’informatique à la Manouba

L’année universitaire 2024-2025 à l’école nationale des sciences de l’informatique à la manouba, a démarré lundi matin en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid, qui a participé, avec les nouveaux étudiants et les cadres universitaires et administratifs, à une journée d’intégration des nouveaux étudiants et à une exposition comportant la production des clubs de l’université.

Le ministre de l’enseignement supérieur a indiqué dans une déclaration à la TAP, que l’année universitaire démarrera au fur et à mesure dans tous les établissements universitaires, soit 13 universités publiques abritant 230 mille étudiants répartis sur 212 établissements universitaires et un réseau d’instituts d’études technologiques, dotés d’enseignants et de chercheurs compétents avec une moyenne d’1 enseignant pour 10 étudiants.

Il a précisé que ces établissements universitaires offrent 3700 filières universitaires couvrant toutes les spécialités à tous les niveaux d’enseignement (Licences- master- professionnel) dont notamment le cycle d’ingénieurs, la pharmacie, la médecine, la médecine dentaire et les études de doctorat ainsi que les activités de recherches dans les laboratoires dont le nombre dépasse les 500, qui offrent une production scientifique reconnue à l’échelle mondiale, ayant permis à la Tunisie d’occuper le 10e rang à l’échelle mondiale du point de vue du nombre des publications scientifiques.

Belaid a souligné la disposition de son département à travers ses structures et ses établissements à faire réussir la nouvelle année universitaire et à faire bénéficier les étudiants du logement, de la subsistance et des activités sportives et culturelles.

“Le ministère met à la disposition des étudiants 173 cités universitaires et 85 restaurants” a-t-il ajouté, signalant que son département s’emploie à promouvoir les services universitaires et à favoriser les meilleures conditions aux étudiants.

Accompagné du gouverneur de la région et du président de l’université de la manouba, le ministre de l’enseignement supérieur a visité une exposition sur la robotique et les applications numériques et divers projets innovants réalisés par des étudiants dans le domaine de l’intelligence artificielle.