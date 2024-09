Le ciel sera passagèrement nuageux. Les nuages seront plus denses l’après-midi sur les régions ouest avec apparition de cellules orageuses locales, accompagnées de pluies. Les précipitations seront attendues, également, sur quelques régions de l’Est du pays, d’après le bulletin quotidien de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront entre 31 et 36 degrés près de côtes et aux hauteurs ouest, et entre 37 et 41 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur Est relativement fort, près de côtes nord, et faible à modéré à l’intérieur du pays. Sa vitesse sera plus forte, l’après-midi, près de côtes Est, et elle dépassera temporairement les 70 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses.

La mer sera agitée à la région de Serrat, et peu agitée à progressivement agitée, l’après-midi au reste de côtes.