Football – Ligue 1 (1ère journée) : l’Espérance de Tunis annonce la couleur

L’Espérance de Tunis, champion en titre, a frappé fort d’entrée de compétition, en dominant l’US Tataouine de bout en bout (3-0), à l’occasion du dernier match programmé samedi à Radès, comptant pour la première journée de la Ligue 1 du football professionnel.

L’équipe de Bab Souika constellée de plusieurs de ses stars, n’a fait qu’une bouchée de son adversaire, annonçant la couleur pour cette nouvelle saison pour laquelle elle affiche de grandes ambitions, avant d’entamer le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions face à la formation somalienne de Dekedaha FC, le 13 septembre prochain.

Les protégés de Miguel Cardoso n’ont pas mis longtemps pour asseoir leur domination en cueillant à froid leur adversaire grâce à un but de Mohamed Amine Ben Hmida (6), avant que l’Algérien Youcef Blaili ne double la marque juste avant la pause (45).

Face à l’équipe de Tataouine complètement dépassée et manquant de fraîcheur physique, vu l’entame tardive de sa préparation, les sang et or enfoncent le clou en signant un troisième but par le Brésilien Yan Sass dans les arrêts du jeu (90+2), pour fêter de plus belle manière l’entame de sa nouvelle campagne.

La fête des sang et or s’est poursuivie à l’issue du match, à l’occasion d’une cérémonie de remise du trophée du championnat au doyen des clubs tunisiens et le plus titré de la compétition.

Le trophée, qui illustre un aigle déployant ses ailes, a été remis au capitaine de l’équipe Yassine Meriah par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, en présence notamment de Kamel Idir, président du comité de normalisation de la FTF, et Hamdi Meddeb, président du club.

Les résultats

Samedi 31 août

A Radès :

Espérance de Tunis – US Tataouine 3 – 0

A Sousse :

Etoile du Sahel – O. Béja 0 – 1

A Metlaoui (à huis clos) :

ES Metlaoui – AS Soliman 2 – 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – C.Africain 2 – 2

Dimanche 1er septembre :

Au Zouiten (16h30) :

JS Omrane – EGS Gafsa

A Bizerte (16h30) :

CA Bizertin – US Monastir

A Gabès (16h30) :

AS Gabès – CS Sfaxien

A Zarzis (16h30) :

ES Zarzis – S.Tunisien