Le temps sera partiellement nuageux, avec des nuages abandons, dans l’après-midi, dans le nord-ouest et le centre, accompagnés de pluies, temporairement orageuses.

Les températures sont en légère baisse et varient entre 28 et 34 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions.

Le vent sera très fort dépassant les 70 km/h lors de l’apparition des cellules orageuses et la mer sera agitée, a précisé l’INM.