Ghaylène Chaalali s’engage avec Ahly Tripoli jusqu’à fin juin 2026

Le club libyen de Ahly Tripoli a annoncé, lundi, qu’il venait de s’engager avec le joueur tunisien Ghaylène Chaalali, en provenance de l’Espérance de Tunis, pour un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2026.

Il s’agit de la deuxième expérience professionnelle de l’ex milieu sang et or en dehors de la Tunisie après celle de Yeni Malatyaspor en Turquie (saison 2019-2020).

Durant ses deux expériences avec l’Espérance de Tunis (2014-2019 et 2020-2024), le joueur (30 ans) a remporté notamment six titres de champion de Tunisie, deux titres en Ligue des champions d’Afrique (2018 et 2019) et un championnat arabe des clubs (2017).