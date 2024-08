Cristiano Ronaldo sera sacré jeudi Meilleur buteur de l’histoire de l’UEFA Champions League

L’attaquant international Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire de l’UEFA Champions League, recevra jeudi une distinction spéciale des mains du président de l’instance, Aleksander Ceferin, en reconnaissance de l’empreinte remarquable qu’il a laissée dans la compétition la plus prestigieuse au monde.

Les réalisations de Ronaldo dans la plus grande compétition interclubs d’Europe – accomplies sur plus de 18 ans – seront mises à l’honneur à l’occasion de la cérémonie du tirage au sort inaugural de la phase de ligue à 36 équipes de l’UEFA Champions League 2024/25, qui se tiendra ce jeudi 29 au Forum Grimaldi, à Monaco.

L’ancien attaquant du Sporting Portugal, de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a marqué 140 buts en Champions League en 183 matches disputés, soit onze buts de plus que Lionel Messi et 46 de plus que Robert Lewandowski, respectivement deuxième et troisième du classement des buteurs.

Ronaldo a terminé sept saisons en Champions League en tant que meilleur buteur – plus que tout autre joueur -, de ses huit buts lors du parcours victorieux de Manchester United durant la saison 2007/08 à ses quinze réalisations en 2017/18, alors que le Real Madrid remportait son troisième titre consécutif. Il détient également le record du plus grand nombre de buts marqués au cours d’une seule saison de Champions League, puisqu’il a trouvé 17 fois le chemin des filets en 2013/14, y compris lors de la victoire après prolongation contre l’Atlético Madrid en finale.

L’attaquant portugais a remporté la compétition une fois avec Manchester United et quatre fois avec le Real Madrid, devenant ainsi le premier quintuple vainqueur de l’histoire de la compétition. A ce jour, il est le seul joueur à avoir marqué lors de trois finales différentes de l’UEFA Champions League (2008, 2014 et 2017).

Il détient également le record de la plus longue série de buts en Champions League, avec des réussites lors de onze matches consécutifs, de juin 2017 à avril 2018. Ronaldo a également réalisé huit coups du chapeau en Champions League.

Le multiple Ballon d’Or et Joueur de l’année de l’UEFA est également le meilleur buteur de tous les temps dans toutes les compétitions interclubs de l’UEFA (145 buts, 197 matches disputés) et le joueur le plus prolifique de l’histoire du football masculin international (130 buts, 212 matches disputés).

La carrière de Ronaldo en champions League en chiffres:

Matches disputés : 183

Buts marqués : 140

Victoires : 5 (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

Meilleur buteur : 7 fois (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Plus grand nombre de buts au cours d’une saison : 17 (2013/14)

Plus longue série de buts : 11 matches.