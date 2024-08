Des nuages orageux accompagnés de pluies sont attendus sur le Centre et localement le Sud. Ces pluies seront parfois intenses notamment sur les gouvernorats de Sfax, de Mahdia et de Monastir avec des quantités maximales variant entre 30 et 50 millimètres et possibilité de chute de grêles sur des endroits limités.

Le vent soufflera fort sous orages. Sa vitesse dépassera temporairement 80 km/h, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié lundi.