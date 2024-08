Maghzaoui : “ma candidature n’est pas une simple formalité pour Kaïs Saïed”

Le candidat à l’élection présidentielle, Zouhair Maghzaoui, a fermement répondu à ceux qui considèrent sa candidature comme une simple façade visant à faciliter la réélection du président Kaïs Saïed.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Maghzaoui a déclaré que ces accusations sont totalement infondées et montrent une incompréhension de ses véritables intentions. Il a souligné que son parti, Haraket Echaab, aurait pu choisir la voie facile en soutenant le candidat du pouvoir pour ensuite négocier des postes et des privilèges après les élections. Cependant, Maghzaoui insiste sur le fait qu’il n’a jamais été opportuniste ni témoin complaisant et qu’il poursuivra sa campagne jusqu’au bout, guidé par l’intérêt national. Il a également appelé à l’organisation d’un débat télévisé pour permettre aux Tunisiens de faire leur choix sur la base de programmes et d’idées, plutôt que sur des accusations sans fondement. Enfin, Maghzaoui a rejeté les allégations selon lesquelles sa candidature servirait à rétablir le régime du 24 juillet, qualifiant ces propos de manifestations d’une faillite politique et morale.