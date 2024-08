Le musicien et artiste Houssine Ben Miloud a récemment été victime d’un accident de la route. Heureusement, son état est actuellement stable. Nous lui adressons nos pensées les plus sincères et lui souhaitons un prompt rétablissement. Que sa convalescence soit rapide et complète, et qu’il puisse retrouver bientôt sa pleine santé pour continuer à enrichir le monde de la musique avec son talent.