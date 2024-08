Médenine : Deux nouveaux délégués désignés à Djerba-Ajim et Médenine-Sud

Les deux postes vacants depuis près d’une année à la tête des délégations de Médenine-Sud et Djerba-Ajima ont été pouvues, jeudi, aux suites de la désignation de deux nouveaux délégués, respectivement, Rabiâ Ghiloufi et Mehdi Bousinina.

Les deux nouveaux délégués ont été investis de leur fonction à la faveur de deux cérémonies tenues sous la supervision du gouverneur de Médenine, Said Ben Zayed, en présence des représentants de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP), des conseils locaux et des districts.

A cette occasion, le gouverneur de la région a souligné la responsabilité qui incombent aux autorités locales et régionales à l’approche de la fin de la saison estivale, et la dynamique qui l’accompagne en termes de retour aux postes de travail et aux écoles, outre les défis routiniers en rapport avec la saison des pluies et la propreté des villes.

Le gouverneur a appelé les deux délégués nouvellement désignés à favoriser le travail de terrain et à être à l’écoute des préoccupations des citoyens, afin de s’acquitter de leur fonction avec le sérieux requis.

Pour leur part, les deux nouveaux délégués se sont engagés à répondre aux aspirations des citoyens et à travailler avec la diligence prescrite pour le bien commun.