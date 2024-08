Top 10 des accès piscine à Tunis pour un été rafraîchissant

Avec l’arrivée de l’été, Tunis offre de nombreuses options pour se rafraîchir et profiter du soleil. Voici notre sélection des 10 meilleurs accès piscine pour une expérience estivale parfaite :

1. Mövenpick Hotel Gammarth Tunis

Admirez les vues magnifiques sur les baies de Gammarth et les collines de Sidi Bou Saïd depuis la piscine extérieure et la plage du Mövenpick Hotel. Le Day Pass est à 180 DT par adulte et 340 DT par couple. Les enfants de moins de 12 ans paient 90 DT. Page Facebook : Mövenpick Hotel Gammarth Tunis.

2. Four Seasons Hotel Tunis

Offrez-vous une journée de luxe avec accès à la piscine et à la plage du Four Seasons Hotel Tunis. Le tarif est de 250 DT en semaine (lundi-jeudi) et 300 DT le week-end (vendredi-dimanche), hors consommation. Page Facebook : Four Seasons Hotel Tunis

3. Golden Carthage Tunis – Piscine Neptune

Passez une journée ensoleillée à la piscine Neptune du Golden Carthage, avec un tarif de 120 DT incluant 40 DT de consommation. L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Page Facebook : Golden Carthage Tunis

4. Golden Carthage Tunis – Piscine El Borj

Pour une expérience réservée aux adultes, la piscine El Borj propose un tarif de 100 DT avec 50 DT de consommation. Page Facebook : Golden Carthage Tunis

5. Sheraton Tunis Hotel

Le Sheraton Tunis Hotel propose une journée de détente avec accès à ses installations luxueuses. Les tarifs sont compétitifs et l’accès est idéal pour une journée de relaxation. Page Facebook : Sheraton Tunis Hotel

6. Carthage Thalasso Resort

Profitez d’une journée rafraîchissante au bord de la piscine du Carthage Thalasso Resort avec une carte d’accès exclusive. Le cadre luxueux assure une détente totale. Page Facebook : Carthage Thalasso Resort

7. Ramada Plaza Tunis

Détendez-vous à la piscine du Ramada Plaza Tunis, avec un accès à 100 DT par personne, incluant une consommation. Un cadre agréable pour profiter du soleil. Page Facebook : Ramada Plaza Tunis

8. The Residence Tunis

Offrez-vous une journée de luxe à la piscine de The Residence Tunis. Le tarif est de 200 DT par personne, incluant l’accès aux installations et un crédit de consommation. Page Facebook : The Residence Tunis

9. Hotel Tunis Marriott

L’Hotel Tunis Marriott propose un accès piscine à 110 DT, avec une consommation incluse. Un excellent choix pour se détendre dans un cadre moderne. Page Facebook : Hotel Tunis Marriott

10. Iberostar Averroes

Profitez d’une journée à la piscine de l’Iberostar Averroes pour 130 DT par personne, incluant 30 DT de consommation. Une option idéale pour une relaxation en bord de mer. Page Facebook : Iberostar Averroes.