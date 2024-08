Classement Shanghai 2024 : L’Université Tunis El Manar parmi les 1000 meilleures au monde

L’Université Tunis El Manar de Tunis occupe la 901ème position dans le classement académique de Shanghai 2024 des 1000 meilleures universités du monde.

L’Université Tunis El Manar est la seule université tunisienne incluse dans le classement de cette année.

Les universités américaines se taillent la part du lion et occupent 8 places du classement des dix premières universités du monde, suivies par le Royaume-Uni avec deux universités, à savoir l’Université de Cambridge et l’Université d’Oxford.

Le classement est basé sur plusieurs critères, dont le nombre de diplômés et d’employés ayant reçu un prix Nobel, le nombre de chercheurs éminents sélectionnés, le nombre de publications et d’articles spécialisés dans les domaines de la nature et de la science, et de la science et de la technologie.