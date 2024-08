Marche féministe à Tunis : un appel à la libération des femmes détenues et à la protection des droits

Une marche féministe a eu lieu sur l’avenue Habib Bourguiba, organisée par la Dynamique féministe en collaboration avec des associations, organisations nationales partenaires et partis démocratiques.

Le cortège a débuté sur la place Mohamed Ali pour se diriger vers l’avenue Habib Bourguiba, en signe de protestation contre la célébration de la Journée nationale de la femme tunisienne cette année, qu’ils jugent inappropriée en raison de ce qu’ils considèrent comme une persistance des violations des droits des femmes et des restrictions sur les libertés, ainsi que l’atteinte aux droits politiques et civils. Naïla Zghalmi, présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates, a souligné que cette commémoration revêtait un caractère revendicatif, en raison du recul des acquis et de la présence de nombreuses femmes en détention. Elle a appelé à la libération immédiate de toutes les détenues en raison de leurs activités publiques, à l’arrêt des poursuites contre les militantes, journalistes, et femmes engagées de diverses orientations idéologiques et politiques, et à la séparation du pouvoir exécutif et du judiciaire.