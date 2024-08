Plus de visas pour les tunisiens vers la Suisse et l’Espagne ?

Une vidéo virale sur TikTok, publiée par un compte nommé « Esbanie », affirme que la Suisse, l’Espagne et l’Arabie Saoudite ont annulé les exigences de visa pour les Tunisiens.

La vidéo, qui a généré une forte réaction en ligne, prétend qu’une nouvelle loi permet désormais aux citoyens tunisiens de voyager vers ces pays sans visa. Toutefois, après une vérification approfondie, aucune preuve officielle ne confirme cette information. Les sites web des ministères des Affaires étrangères et des autorités d’immigration de ces pays n’ont pas annoncé de changements dans leurs politiques de visa. De plus, les médias tunisiens, suisses, espagnols et saoudiens n’ont rapporté aucun changement dans les exigences de visa. Ainsi, l’annonce de la vidéo semble infondée et ne repose sur aucune source vérifiable.