Le temps sera, mercredi, 7 août 2024, peu nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h et la mer sera peu agitée à calme.

Les températures seront stationnaires et les maximales oscilleront entre 31 et 36 degrés près des côtes et sur les hauteurs ouest et au sud Est et entre 37 et 41 degrés dans le reste des régions.